A vacinação de pessoas com mais de 80 anos, mesmo sem doenças, arranca na próxima semana.

O coordenador do plano contra a covid-19 diz que a primeira fase do processo vai ser prolongada até abril e faz um balanço positivo do primeiro mês de vacinação.

As autoridades de saúde garantem que não vão faltar vacinas para todos portugueses.

Portugal recebe 1,5 milhões de doses até março.