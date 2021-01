Covid-19. INEM explica porque vacinou profissionais sem prioridade

A Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil (APROSOC) acusa o Instituto de Emergência Médica (INEM) de requisitar dezenas de vacinas para profissionais não prioritários. O INEM nega todas as acusações.

Num comunicado enviado pela APROSOC pode ler-se uma lista de nomes que, de acordo com a associação, são amigos de Luís Meira, presidente do INEM, e foram vacinados contra a covid-19. Acusam o INEM de utilizar indevidamente dezenas de vacinas que deveriam ser administradas a elementos prioritários.

Em resposta às acusações, o INEM dá conta que solicitou 1.174 doses da vacina da Pfizer para administrar aos profissionais prioritários e, com as doses que sobraram, vacinou outros profissionais pertencentes ao instituto para que não fossem desperdiçadas.

Depois de iniciado o processo de vacinação, o INEM diz que foram identificados profissionais prioritários que não preenchiam os critérios para receber a primeira dose da vacina.

Durante a preparação das vacinas foi possível obter seis doses por frasco, e não cinco como estava previsto. Para além disso, depois de congelada e preparada, a vacina tem um prazo máximo de 120 horas. O INEM afirma que foram ainda entregues 12 frascos da vacina aos agrupamentos de centros de saúde da região centro e sul, em articulação com as Administrações Regionais de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro.

O INEM garantiu à SIC que não foi vacinada qualquer pessoa externa.