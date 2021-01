Covid-19. México regista 1.623 mortos e 17.944 casos em 24 horas

O México registou 1.623 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas e 17.944 casos nas últimas 24 horas, disseram na quarta-feira as autoridades mexicanas.

Desde o início da pandemia, o México contabilizou 153.639 mortos e 1.806.849 contágios, sendo que 1.362.525 pessoas já recuperaram da doença.

O país continua a ser o quarto no mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e o 13.º em número de infetados, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

As autoridades mexicanas indicaram, na conferência de imprensa diária, que o número de contágios é maior do que o registado, atualmente de 2.003.804 casos, em que 5% (109.960) representam casos ativos no México.

A campanha de vacinação começou em 24 de dezembro e deverá prolongar-se até março do próximo ano. O objetivo é vacinar quase 130 milhões de habitantes, dando, na primeira etapa, prioridade aos trabalhadores da área da saúde e, na segunda, a cerca de 15 milhões de idosos.

O México tem acordos para 34,4 milhões de doses da vacina da Pfizer, 77,4 milhões da britânica AstraZeneca, 35 milhões de CanSino, 34,4 milhões da plataforma Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 24 milhões da fórmula russa Sputnik V.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.