Norte com menos internamentos por covid-19

No Hospital de Gaia, o número de internados não aumenta há três dias consecutivos. Depois de dois dias sem mudanças, houve até uma redução de cinco doentes no internamento covid nas últimas 24 horas: menos três em enfermaria e duas altas da unidade de cuidados intensivos.

A situação é ainda assim difícil, com 176 doentes infetados para uma capacidade global de 224 vagas.

A expetativa para os próximos dias é de que haverá um aumento de admissões.

O hospital já não está a receber doentes de outras zonas do país e tem suspensa a atividade cirúrgica não urgente. Mas a consulta e o ambulatório continuam a funcionar.

No Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, há 115 internados em enfermaria e 14 em cuidados intensivos. São mais seis doentes do que no dia anterior.

Nos hospitais do Porto, a situação está controlada, embora com o número de infetados a aumentar. Ainda é possível manter a atividade programada.

O S. João, tem 158 doentes covid internados, 48 dos quais em unidade de cuidados intensivos. O maior hospital do Norte continua a receber utentes de outras unidades, como por exemplo, de Penafiel e Santa Maria da Feira.

No hospital de Santo António, está assegurada a resposta aos doentes covid. Há 174 internados em enfermaria e 44 em intensivos.

Segundo a ARS Norte, o número de internamentos na região baixou nas últimas 24 horas. São menos 17 doentes internados. Estão agora ocupadas 1.575 camas de enfermaria e 281 de cuidados intensivos.