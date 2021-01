Um pouco por todo o mundo fecham-se fronteiras. Depois do Reino Unido, agora é a vez da Alemanha suspender os voos de Portugal, segundo o ministro do Interior, por causa das novas variantes.

Foram também proibidos os voos a partir da cidade colombiana de Leticia, que faz fronteira com o estado brasileiro do Amazonas, e onde foi detetado um caso da nova variante.

Quem parte do México, passou a ter de levar um teste negativo, feito no máximo três dias antes do voo para os Estados Unidos.