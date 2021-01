Vacinação indevida na Segurança Social. Diretora de centro distrital entre os vacinados contra a covid-19

Pelo menos 126 funcionários da Segurança Social de Setúbal, onde se incluem dirigentes, foram vacinados contra a covid-19 depois de terem sido incluídos numa lista onde só deveriam constar os utentes de lares e todos aqueles que trabalham diretamente nas instituições.

O caso constitui uma clara violação das regras de vacinação.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social teve conhecimento do caso depois de questionado pela SIC e já esta quinta-feira ordenou de um inquérito com carater de urgência.