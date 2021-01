"A maioria dos doentes são jovens, saudáveis, sem problemas e acabam ligados a um ventilador" 

Teresa Oliveira esteve na Edição da Noite da SIC Notícias para falar da experiência que tem vivido no Hospital de Abrantes.

"A maioria dos doentes são muito jovens, saudáveis, sem problemas e acabam ligados a um ventilador"

A médica trabalha na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e diz que os últimos dias não têm sido fáceis e reforça: "a situação é grave, os hospitais estão à beira do colapso".

"As pessoas têm de perceber que muitos dos doentes que nós temos internados na UCI são doentes muito jovens que não têm outros problemas associados, têm uma vida completamente saudável e acabam ligados a um ventilador", alerta.

Médica apela a que cumpram confinamento

Teresa Oliveira diz que é desgastante os profissionais de saúde trabalharem mais horas do que as que deviam, muitas vezes o dobro do tempo, e ver que "muitas pessoas continuam a sair de casa quando não deviam".

"A covid não escolhe idades, não escolhe estratos sociais e não escolhe a maneira como nos vai afetar. Pode acontecer a nós, a familiares nossos ou amigos nossos. E se há maneira de se conseguir evitar que o vírus se continue a propagar é ficando em casa", lança o apelo.



A médica do Hospital de Abrantes diz que há falta de profissionais de saúde e que os doentes não para de aumentar e "são cada vez mais jovens". "As pessoas têm de nos ajudar a combater esta pandemia".

Em entrevista à SIC Notícias, diz mesmo que o descanso tem sido posto um bocadinho de parte. Refere que a vontade de salvar vidas se sobrepõe a qualquer necessidade de descanso.