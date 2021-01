A Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência disponibilizou-se "para ajudar no que for necessário", colocando-se à disposição do Ministério da Saúde.

Tiago Amaral, membro desta associação, disse, em entrevista à SIC Notícias, que o INEM ao fazer a pré-triagem de doentes no Santa Maria reconhece que a forma de triagem que é feita através do 112 "não é a mais adequada e não funciona".