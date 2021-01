Covid-19 em França. Fronteiras fecham com países fora da União Europeia

A partir de domingo, França vai fechar todas as fronteiras com os países fora da União Europeia. Mas, ao contrário do que se esperava, o terceiro confinamento não vai avançar.

As decisões foram anunciadas pelo primeiro-ministro, Jean Castex, depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter convocado um Conselho de Defesa extraordinário devido ao elevado númeo de novas infeções.

As medidas impõem, além do reforço do teletrabalho, um aumento das operações de fiscalização para controlar o recolher obrigatório, que está em vigor das 18h00 até às 6h00.

França tem registado uma média de 20 mil novos casos diários de infeção há mais de duas semanas.