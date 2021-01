Covid-19. Madrid volta a ter cordões sanitários nas áreas mais atingidas

A partir de segunda-feira, 1 milhão e 800 mil madrilenos têm o dever de ficar confinados.

Ir ao médico ou trabalhar são das poucos motivos válidos para sair das zonas da capital espanhola mais atingidas.

No resto da região de Madrid mantém-se o recolher obrigatório às 22:00. Com os restaurantes a fecharem uma hora mais cedo.

Com o aumento de casos das novas variantes, Emmanuel Macron pondera voltar a impôr o confinamento. Admite que é insuficiente o recolher obrigatório a partir das 18:00. Os taxistas, raramente parados nas fiscalizações, contam como muita gente viola a regra.

Na Roménia, um incêndio num dos maiores hospitais da linha da frente fez 5 mortos. Mais de 100 internados tiveram de ser transferidos. É o segundo incidente do género em dois meses, num dos sistemas de saúde menos desenvolvidos da União Europeia.

Nos Estados Unidos, os novos casos caíram 34% em duas semanas. Mas as mortes diárias continuam perto das 4 mil. Acelerar a vacinação é a prioridade.

O México é agora o terceiro país do mundo com mais vítimas mortais: 155 mil. Ultrapassou a Índia, com uma população 10 vezes superior.