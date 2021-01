Os primeiros passos da missão da OMS em Wuhan

Ainda pouco se sabe sobre a missão da OMS em Wuhan mas, aos poucos, vão sendo partilhadas imagens que mostram os primeiros passos da equipa de especialistas na cidade chinesa onde o coronavírus foi detetado pela primeira vez.

Os investigadores da OMS estiveram reunidos, presencialmente, com as autoridades chinesas no mesmo dia em que visitaram o hospital onde foram tratados os primeiros pacientes com Covid-19.

Do outro lado do mundo, em Nova Iorque, António Guterres, Secretário-geral da ONU, fez um apelo à vacinação "para todos, em todos os lugares", momentos depois de ter tomado a primeira dose da vacina e no mesmo dia em que o país anunciou que vai alargar o plano de vacinação aos imigrantes ilegais.