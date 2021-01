Presidente da República diz que este é o período mais difícil desde o início da pandemia

Marcelo Rebelo de Sousa diz que o que fizermos até março, inclusive, vai determinar o que vai acontecer até ao outono e voltou a pedir aos portugueses para ficarem em casa.

Numa declaração ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se aos portugueses declarando:

"A variante inglesa do vírus surgiu e propagou-se vertiginosamente, abarcando mais de 50% dos casos em áreas como a Grande Lisboa. A pressão sobre as estruturas da saúde, sobretudo nessa Grande Lisboa, é extrema", descreveu, defendendo que "é preciso agir depressa e drasticamente".

O chefe de Estado referiu que "o número de mortes cresce a ritmo, há meses, inimaginável", observando:

"E com ele cresce a perigosa insensibilidade à vida e à morte, mesmo de familiares, amigos, vizinhos, companheiros de tantos lances da vida. Com essa insensibilidade crescem ainda a negação do vírus, da sua gravidade, a negação da necessidade do estado de emergência e até do confinamento".