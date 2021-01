As restrições e a situação nos hospitais. Uma ronda pela covid-19 na Europa

A partir deste sábado e pelo menos até 17 de fevereiro não entram na Alemanha viajantes do Reino Unido, Irlanda, Brasil, África do Sul e Portugal.

A medida tem como objetivo limitar a propagação das novas estirpes da covid-19. O ministério dos negócios estrangeiros português lamenta a decisão.

França vai fechar as fronteiras aos países fora da União Europeia. Tmbém a partir deste domingo fecham os centros comerciais com mais de 20 mil metros quadrados.

Em Espanha, são 44% as camas de cuidados intensivos ocupadas e os profissionais também acusam o cansaço. O país prolongou pela terceira vez a limitação de voos para o Reino Unido.

A Noruega vai diminuir as restrições na região da capital, a partir de quarta-feira, com a reabertura do comércio de rua e restaurantes.