Controlo nas fronteiras. Pouco movimento em Vila Real de Santo António

No Algarve, o jornalista da SIC João Tiago, na fronteira de Vila Real de Santo António com Espanha faz o ponto da situação no local.

O jornalista explica que do lado espanhol da fronteira está a Polícia Nacional espanhola e no lado português está a GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em direto na SIC Notícias, o responsável do SEF Fernando Júnior adianta que o movimento na fronteira tem sido muito baixo.

Ao abrigo do decreto publicado sexta-feira que regulamenta o estado de emergência, ficam limitadas as deslocações para fora do território continental por qualquer meio de transporte, com exceção das ligações aéreas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, assim como para casos relacionados com trabalho, regresso a casa, transporte de correio e de mercadorias e fins humanitários e de emergência.

Como aconteceu em março de 2020, no início da pandemia, o controlo nas fronteiras vai limitar a circulação entre Portugal e Espanha, em pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias, trabalho, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.