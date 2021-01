Controlo nas fronteiras. Restrições estão a ser cumpridas em Vilar Formoso

Para os trabalhadores transfronteiriços, há oito pontos onde podem passar para Espanha a qualquer hora. Vilar Formoso é um deles.

A jornalista da SIC Madalena Ferreira, no local, explica que o movimento de camiões não tem sofrido alterações este domingo de manhã.

O capitão da GNR Rodrigo Duarte adianta à SIC que a operação está a decorrer sem incidentes e que as pessoas estão a respeitar as restrições.

Ao abrigo do decreto publicado sexta-feira que regulamenta o estado de emergência, ficam limitadas as deslocações para fora do território continental por qualquer meio de transporte, com exceção das ligações aéreas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, assim como para casos relacionados com trabalho, regresso a casa, transporte de correio e de mercadorias e fins humanitários e de emergência.

Como aconteceu em março de 2020, no início da pandemia, o controlo nas fronteiras vai limitar a circulação entre Portugal e Espanha, em pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias, trabalho, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.