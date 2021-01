Depois de o INEM do Porto ter vacinado 11 funcionários de uma pastelaria, o Ministério da Saúde quer que seja definida uma espécie de lista de suplentes para o caso de sobrarem doses.

Contactado pela SIC, o INEM rejeita divulgar quantas pessoas não prioritárias incluiu na lista de vacinação.

O BE quer que se apurem responsabilidades, o Chega chamou Francisco Ramos, coordenador do Plano de Vacinação para a covid-19, ao Parlamento e a Juventude Popular pede a demissão do conselho diretivo do INEM.