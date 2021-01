Idoso dado como morto no Hospital de Oliveira de Azeméis está afinal vivo

Um idoso foi dado como morto no Hospital de Oliveira de Azeméis está afinal vivo.

A morte foi comunicada à família, que fez o funeral há duas semanas. O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga disse aos filhos que houve uma troca de identidades e que afinal o idoso está vivo, internado no hospital de Oliveira de Azeméis.

Ambos os idosos estavam internados no hospital de Oliveira de Azeméis, uma das 3 unidades do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga.

A 10 de janeiro, a família de um deles foi informada da morte do idoso. Um senhor, de 92 anos, de Milheirós de Poiares, que estava internado com problemas respiratórios, e depois ficou infetado com COVID-19. A família fez o funeral. Os filhos choraram o pai.

Neste sábado, os filhos foram contactados pelo Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga. Foi-lhes dito, pessoalmente, que o pai, afinal, estava vivo.

Continua internado no Hospital de Oliveira de Azeméis, mas relativamente bem, comprovadamente vivo.

Algures, há outra família, que neste mesmo sábado soube que tinha perdido alguém. Uma morte que já aconteceu há 15 dias. Um enterro em que não estiveram, de que não souberam, uma perda que não choraram.

O Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, contactado pela SIC, confirma a troca de identidades. Diz que lamenta profundamente e que falou pessoalmente com as duas famílias.

Admite que se tratou de um erro, cometido por profissionais que estão nesta luta contra a covid há quase um ano e que fará tudo o que estiver ao alcance para resolver, o que ainda pode ser resolvido, em toda esta grave situação.