Passaram mais de 10 meses desde a primeira morte por covid-19 em Portugal. Em meados deste mês de janeiro, o país ultrapassou a barreira dos 10 mil óbitos e chegou a ser o país do Mundo com mais mortes por milhão de habitantes.

A pandemia impôs mudanças - algumas profundas - e restrições que interferiram, por exemplo, no modo de funcionamento das funerárias e a rotina na Casa Mortuária do maior Hospital do Norte do país, o São João, também sofreu mudanças profundas.