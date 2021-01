Novas restrições em Portugal: algum movimento e voos cancelados no Aeroporto de Lisboa

O jornalista Sérgio Aleluia faz o ponto da situaçao no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Em direto do local, diz que há algum movimento no aeroporto, nomeadamente na zona de embarque, uma vez que na última meia hora foram cancelados voos com destino a França, Alemanha e Itália.

O jornalista diz ainda que há um grande dispositivo de segurança no local.

Ao abrigo do decreto publicado sexta-feira que regulamenta o estado de emergência, ficam limitadas as deslocações para fora do território continental por qualquer meio de transporte, com exceção das ligações aéreas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, assim como para casos relacionados com trabalho, regresso a casa, transporte de correio e de mercadorias e fins humanitários e de emergência.

Como aconteceu em março de 2020, no início da pandemia, o controlo nas fronteiras vai limitar a circulação entre Portugal e Espanha, em pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias, trabalho, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.