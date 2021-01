Restaurante de Aveiro transmite em direto a confeção das refeições por encomenda

Quando os tempos obrigam a restauração a constantes adaptações, há quem se vá reinventando de várias formas. Em Aveiro, um restaurante com cozinha de autor mudou o menu, deixou de empratar e passou a colocar em caixas os pedidos para o take-away.

Para manter a confiança dos clientes, que agora estão à distância, começou também a transmitir em direto, nas redes sociais, a confeção de cada refeição. A pequena janela que permite ver da sala para a cozinha abre-se agora para as redes sociais.

Encomenda feita, os clientes podem acompanhar, online, em direto, no facebook, a confeção do pedido. A câmara está apontada ao fogão, no topo da cozinha.

O kitchen live aproxima clientes e restaurante nesta fase de distâncias. A casa é conhecida, em Aveiro, pelo fine dining, a cozinha de autor. Mas os confinamentos levaram a equipa a repensar o negócio, a adaptar o menú e a explorar o take-away.

O chef substituiu a minúcia do empratar pela agilidade do encaixar e a sala, que recebia jantares de grupo, é agora base logística do take-away.

Apesar das constantes adaptações, nos últimos meses, a faturação mensal caiu 40%. Contas feitas, o serviço de take away nem traz alívio financeiro. Mas os proprietários acreditam que a reinvenção e a resiliência são também um investimento no futuro do negócio, após a pandemia.