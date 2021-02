BioNTech promete à UE mais 75 milhões de doses da vacina contra a covid-19

O laboratório alemão BioNTech anunciou hoje que vai acelerar a distribuição da vacina contra a covid-19 Comirnaty desenvolvida com a norte-americana Pfizer, tendo prometido à UE mais 75 milhões de doses no 2.º trimestre,

Os dois parceiros contam "aumentar as entregas a partir da semana de 15 de fevereiro". O objetivo é o de entregar "a quantidade de doses com as quais nos comprometemos para o primeiro trimestre", bem como "até 75 milhões de doses adicionais para a União Europeia no segundo trimestre" no âmbito dos contratos existentes, explicou à AFP o diretor financeiro da BioNTech, Sierk Poetting.

O anúncio surge no dia de uma reunião entre líderes alemães e vários grupos farmacêuticos para relançar a campanha de vacinação, que está a derrapar na Alemanha como em muitos países europeus.

Após alguns atrasos nas entregas devido a alterações na linha de produção da fábrica belga de Puurs, “estamos de volta ao nosso plano inicial de entregas”, acrescentou o responsável.

A UE encomendou 600 milhões de doses da vacina Comirnaty.

Mais de 2,2 milhões de mortos e mais de 102 milhões de infetados a nível mundial

A pandemia de covid-19 já matou pelo menos 2.219.793 pessoas e mais de 102,5 milhões foram infetados com o novo coronavírus, segundo um balanço feito pela agência francesa France Presse.

Os países que registam mais mortos são os Estados Unidos, o México e o Brasil.

