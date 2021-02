Começa este mês a vacinação de pessoas com mais de 50 anos e doenças cardíacas ou pulmonares

Começa este mês a vacinação contra a covid-19 a pessoas com 50 ou mais anos e que sofram de insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica.



As autoridades pedem aos cidadãos para esperarem até serem contactados pelos serviços de saúde.

Os utentes que não são seguidos no SNS têm de se inscrever para a vacinação num formulário disponibilizado na internet.

A vacinação deste grupo de pessoas deverá prolongar-se até ao final de março, segundo o Plano Nacional de Vacinação.

O coordenador da comissão de vacinação contra a covid-19 diz que é importante seguir as regras que definem os grupos prioritários a vacinar.

Na SIC Notícias, Válter Fonseca afirma que as vacinas ainda são limitadas e, por isso, "todos nós, num esforço coletivo, devemos procurar que nos respeitemos e respeitemos aquelas que foram as prioridades definidas".

O coordenador reconhece que "há erros" e que são "lamentáveis", mas é preciso "andar para a frente" e evitar novas polémicas com vacinação indevida.

As declarações do coordenador da comissão de vacinação contra a covid-19 surgem após várias notícias de vacinação indevida, como na Segurança Social de Setúbal ou na delegação do Norte do INEM.

A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Médicos Dentistas querem que os profissionais de saúde que prestam serviço nos consultórios privados sejam incluídos na lista de prioritários à vacinação contra a covid-19.

O representante dos médicos critica o alargamento do plano de vacinação a outros sectores sem que tenham sido cumpridas as metas traçadas pela Organização Mundial de Saúde e pela Comissão Europeia para os grupos prioritários.

