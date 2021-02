Covid-19. Pico de casos em Portugal deverá ser atingido esta semana

Portugal deve atingir esta semana o pico de novos casos de covid-19, mas o número de mortos e a pressão nos hospitais vai demorar mais tempo a baixar.

O Centro e Norte do país estão há uma semana com os contágios a baixar e já devem ter atingido o pico de novos casos a 24 de janeiro. O mesmo ainda não aconteceu em Lisboa e Vale do Tejo, onde os números continuam a subir persistentemente.

Os epidemiologistas avisam que há mais infetados entre as crianças. Ainda assim, os mais afetados continuam a ser os adultos a partir dos 40 anos, com destaque para os mais idosos.

Em sentido inverso, a incidência reduziu entre os 18 e os 24 anos, uma faixa etária que tem tido muitos casos desde o verão.