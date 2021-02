Hospital Garcia de Orta faz pré-triagem de ambulâncias

O hospital Garcia de Orta, em Almada, decidiu seguir a estratégia aplicada no Hospital de Santa Maria e abriu uma pré-triagem para diminuir o número de ambulâncias que se acumulam à porta das urgências.

O diretor clínico do hospital Nuno Marques explica que o objetivo da pré-triagem que estreou este domingo é reduzir significativamente as filas de ambulâncias. "A grande dificuldade que temos tido - apesar de todo o investimento feito na criação de enfermarias - é a pressão assistencial, que é muita e rapidamente as vagas ficam preenchidas".

Numa semana, o número de doentes internados nos cuidados intensivos no hospital Garcia de Orta aumentou 45%.

Em Portugal, morreram 12.482 pessoas dos 720.516 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

