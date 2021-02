Janeiro foi o pior mês da pandemia em Portugal

O mês de janeiro foi o pior desde o início da pandemia. Todos os indicadores aumentaram: morreram muito mais pessoas, os contágios dispararam e os internamentos atingiram números nunca antes vistos.

Neste momento, a incidência do vírus é maior no grupo etário dos 6 aos 12 anos e estão a morrer mais pessoas entre os 30 e os 69 anos.

Tempestade perfeita

Os especialistas descrevem o mês de janeiro como uma tempestade perfeita. O alívio das medidas no Natal e a nova variante foram uma combinação explosiva que fez com que, ao longo de 31 dias, se tenha perdido mais vidas do que nunca, o número de novos casos tenha mais que duplicado e os hospitais tenham atingido um nível de saturação enorme.

Os números da DGS mostram isso mesmo: desde o início da pandemia até agora, quase 43% dos casos foram diagnosticados no mês de janeiro e o perfil dos infetados parece estar a mudar.

A subida de novos casos tem sido maior em crianças com idades entre os 6 e os 12 anos.

Ao jornal Expresso, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes explica que é neste grupo que a variação de um dia para o outro é mais elevada. Ainda que comece a dar sinais de abrandamento nos últimos dias.

Segue-se a faixa etária dos 13 aos 17 e depois, dos 0 aos 5.

O especialista diz ainda que não é possível atribuir à variante inglesa o aumento dos contágios entre a população mais jovem, mas esta variante, neste momento, é já responsável por 50% dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Mortes aumentaram 300% e internamentos 140%

No que diz respeito a mortes, o cenário é aterrador. A 1 de janeiro, a média de mortes diárias nos últimos sete dias era de 71; No final do mês, era de 288. Um aumento de quase 300% ao longo de 31 dias.

A covid-19 matou 5.576 pessoas em Portugal num único mês. E, ao contrário do que se possa pensar, não foi no grupo etário dos mais velhos que a subida foi maior, mas sim no grupo entre os 30 e os 69 anos.

A mortalidade quase triplicou na faixa etária dos 60 aos 69 e no grupo de quem tem 50 anos. Os aumentos são também muito expressivos nos grupos entre os 30-39 anos e os 40-49.

Nos hospitais, nunca houve tantos internamentos. Num mês, subiram quase 140%. Em enfermaria, a 1 de janeiro estavam internadas 2.323 pessoas. No final do mês, 5.836 doentes. Nos cuidados intensivos, a situação é dramática. O número de internados quase duplicou em apenas um mês.