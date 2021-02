Acordar de um coma sem saber que o mundo enfrenta uma pandemia

Um jovem britânico de 19 anos acordou de um coma de 10 meses sem ter conhecimento da pandemia de covid-19, apesar de ter estado infetado duas vezes durante o seu internamento.

Joseph Flavill foi atropelado em Staffordshire, Inglaterra, no dia 1 de março de 2020, três semanas antes do início do primeiro confinamento no Reino Unido. Uma lesão cerebral deixou-o em coma por vários meses, estando agora a recuperar aos poucos.

A sua tia, Sally, contou ao The Guardian que a família “não sabe por onde começar”, até porque não sabe se o sobrinho vai compreender toda a informação relativa à pandemia. “Se há um ano alguém me tivesse dito o que iria acontecer, não teria acreditado”, remata.

Jovem ainda não sabe escala real dos acontecimentos

Sally partilha ainda que a família tem começado a revelar alguns pormenores ao jovem, sem nunca explicar a verdadeira escala dos acontecimentos, até porque estão impedidos de visitar Joseph no hospital, comunicando com ele apenas por videochamada.

“Falamos com ele ao telefone e tentamos explicar que gostaríamos muito de estar com ele, mas que não podemos [devido à covid-19], mas tentamos manter a informação o mais simples possível. Quando pudermos visitá-lo pessoalmente, teremos oportunidade de lhe explicar tudo o que realmente aconteceu”.

O jovem ainda está a recuperar, mas já consegue movimentar os braços e pernas e comunicar com a família e amigos piscando os olhos, para responder a perguntas de sim e não, e sorrir.

“Ainda temos um longo caminho pela frente, mas a evolução nas últimas três semanas tem sido absolutamente incrível”, explicou a tia.

Joseph teve covid-19 duas vezes durante o seu internamento, mas recuperou em ambas as ocasiões. A mãe, Sharon, pôde visitá-lo no dia em que o filho completou 19 anos, em dezembro, mas foi obrigada a manter o distanciamento e a utilizar equipamento de proteção.

A família de Joseph já angariou mais de 30 mil libras (cerca de 34 mil euros) para apoiar a sua recuperação.