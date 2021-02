Covid-19. Espanha suspende ligações aéreas com Brasil e África do Sul

Espanha suspendeu as ligações aéreas com o Brasil e a África do Sul, por causa das novas variantes da covid-19. A medida entra em vigor já esta quarta-feira.

Nos aviões que aterrarem em Espanha, vindos do Brasil ou da África do Sul, só podem vir espanhóis ou estrangeiros com residência autorizada.

Há exceção também para quem precisar de fazer escala, para ir para fora do espaço Shengen, mas só se ficar no aeroporto menos de 24 horas. É a resposta de Madrid às novas variantes mais contagiosas.

Já em França os números não dão sinais de abrandamento. Tal como em Espanha, o Governo recusa para já um novo confinamento. Uma das principais apostas é o rastreio. Em Paris, as farmácias têm já tendas nas ruas para fazer testes sem hora marcada. Os resultados saem num quarto de hora.