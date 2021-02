A diretora do serviço de farmácia do Hospital de Penafiel foi demitida. A decisão surge depois de, na semana passada, um lote de 600 doses da vacina contra a covid-19 ter ficado inutilizado, por causa de uma falha no sistema de refrigeração.

A administração do hospital anunciou de imediato a abertura de um inquérito que ainda decorre.

As vacinas em falta foram repostas na quinta-feira e a segunda fase de vacinação ficou concluída no sábado.