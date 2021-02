Sobe para 50 número de casos de covid-19 em surto num lar do concelho de Santiago do Cacém

O número de pessoas infetadas com covid-19 no surto detetado num lar da Casa do Povo de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal) aumentou para 50 após novo rastreio na instituição, foi hoje revelado.

Fonte da autoridade local de saúde avançou à agência Lusa que foram detetados "mais oito utentes e mais quatro funcionários positivos" no rastreio realizado na segunda-feira na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) de Alvalade, que passou de 38 (incluindo o óbito de um utente) para 50 pessoas infetadas com o vírus que provoca a covid-19.

No total, na ERPI, gerida pela Casa do Povo de Alvalade, que tem 52 utentes, foram infetadas 50 pessoas, dos quais 36 utentes - incluindo o idoso que faleceu - e 14 funcionários.

De acordo com a mesma fonte, devido a este surto, "três utentes estão internados" no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

"A maioria dos idosos" com resultado positivo para o coronavírus SARS-CoV-2, que se encontram na instituição, "têm sintomas leves" e "estão em isolamento", indicou.

Num comunicado conjunto, a Câmara de Santiago do Cacém, a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) e a Casa do Povo de Alvalade referem que a autoridade local de saúde está a acompanhar "a evolução epidemiológica e o estado de saúde de todos os infetados".