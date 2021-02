Vacinação indevida. Padre sem prioridade vacinado em lar de Valongo de Vouga

A Ordem dos Enfermeiros recebeu uma denuncia sobre alegadas irregularidades no processo de vacinação num lar de idosos de Valongo do Vouga, no concelho de Águeda.

A vacinação incluiu o padre local, de 59 anos, que não faz parte dos quadros da instituição. Dirige duas creches e presta serviço religioso no lar de Valongo.

João Paulo Marques garante que não pediu para ser vacinado. Terão sido os responsáveis da fundação, que dirige o lar a incluir o clérigo na lista.

Nenhum dirigente da instituição esteve disponível para comentar o caso nem para confirmar ou desmentir a informação de que, alegadamente, o pároco terá sido vacinado na qualidade de utente.