Chama-se tapsigargina e pode ser a nova esperança no combate à covid-19

Há uma nova esperança no combate à covid 19, com um potencial medicamento contra o vírus.

Chama-se tapsigargina e ainda está em fase de investigação e testes, mas os cientistas estão muito animados com as primeiras indicações. Os testes em células e animais demonstram grande eficácia contra.

A substância altamente tóxica é extraída de uma planta comum no sul da Europa e em África. Em Portugal, encontra-se no interior centro e no sul de Portugal

A descoberta foi feita por uma equipa multidisciplinar e internacional de cientistas liderada pela universidade de Nottingham, no Reino Unido. Fazem parte da equipa investigadores britânicos e chineses de áreas como a química, farmácia, biociências, veterinária e medicina.