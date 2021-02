Covid-19: "Plano de vacinação em Portugal está a ser um sucesso"

José Luís Biscaia foi entrevistado na Edição da Tarde da SIC Notícias a propósito do plano de vacinação contra a covid-19.

O diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego diz que, apesar "dos erros e regularidades que aconteceram e das limitações", o plano de vacinação em Portugal está a ser "um sucesso".

"No espaço de um mês e meio vacinámos mais de 40 mil pessoas", afirma.

Sobre os casos de vacinação indevida denunciados nos últimos dias, José Luís Biscaia diz que as responsabilidades devem ser apuradas, mas sublinha que também deve ser dado mérito aos profissionais de saúde pelo número de portugueses que já foram vacinados desde que o plano entrou em marcha.

"As irregularidades devem ser apuradas e depois de analisadas veremos se foi um erro de planeamento, se foi um erro de aliciamento ou se foi um erro de identificação. Essa questão tem de ser analisada, mas de facto o que aconteceu é que todos os residentes de lares foram vacinados", remata.

Portugal tem sofrido alguns problemas na entrega das vacinas. Apesar de já estarem pagas, deverão chegar com algum atraso.

"Não é um problema português, também existe noutros países da Europa. Quando essa questão ficar resolvida, poderemos concluir o resto do plano de vacinação", sublinha.

Arrancou hoje a vacinação de pessoas com mais de 80 anos e mais de 50 anos com doenças associadas. O método é: recebem uma SMS das autoridades de saúde e têm de responder se aceitam ou não levar a vacina.

Em Portugal, muitos idosos não têm telemóvel ou não sabem ler SMS. O diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego explica que as autarquias são uma "peça fundamental" neste processo porque irá fazer a ponte de ligação entre os cidadãos e os representantes de saúde.

Diz que as pessoas que não têm telemóvel ou vivem isoladas, serão contactadas por chamada telefónica para garantir que são informadas da toma da vacina.

O coordenador da task force da vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, renunciou esta terça-feira ao cargo. uma nota enviada às redações, o Ministério da Saúde refere que Francisco Ramos "(...) renunciou ontem ao cargo, por irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha, do qual é presidente da comissão executiva".

Sobre esta demissão, José Luís Biscaia optou por dizer apenas: "Não me compete a mim fazer comentários sobre a decisão do Francisco Ramos. Deixo para quem de direito a discussão desses factos".

Portugal, em estado de emergência, decretado pela 10ª vez desde o início da crise pandémica, em março de 2020, está a viver em confinamento geral devido ao agravamento da epidemia.