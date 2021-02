Do outro lado da margem: o percurso da vacina no Amazonas 

Maria da Silva não consegue conter a emoção e descamba, num choro de felicidade, minutos depois de ser vacinada: "Que meus filhos e meus netos alcancem esta grande felicidade que eu estou recebendo de ti, meu Deus".

É só mais uma recompensa para os profissionais de saúde que têm de percorrer vários quilómetros, de barco e a pé, para chegar às aldeias mais remotas do Amazonas, um dos Estados brasileiros mais afetados pela pandemia.

No país prossegue a campanha de vacinação que ganha agora um novo impulso. A Organização Panamericana da Saúde (OPS) vai enviar, a partir da segunda quinzena de fevereiro, mais de 35 milhões de doses da vacina AstraZeneca a 36 países e territórios do continente americano, incluindo o Brasil.

No México foi, entretanto, aprovado o uso de emergência da vacina russa. As primeiras 400 mil doses deverão chegar ao país já este mês, numa altura em que a situação se agravou. Na Cidade do México, os hospitais estão no limite: faltam camas, equipamento e oxigénio.