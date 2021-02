Nesta nova fase, as autoridades apelam aos utentes para que fiquem à espera, porque irão ser contactados com a marcação do dia, hora e local da vacinação.

Centros de saúde vão contactar por telefone quem não responder às mensagens.

A idade será cruzada com registo de problemas de saúde, que define ordem da lista, e quem tenha apenas médico no privado precisa de uma declaração do clínico.

A vacinação acontecerá em espaços amplos, como pavilhões.