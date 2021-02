Rio diz ter dúvidas quanto à justificação dada por Francisco Ramos para a demissão da task force

O coordenador da task force da vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, renunciou esta terça-feira ao cargo.

Numa nota enviada às redações, o Ministério da Saúde refere que Francisco Ramos "(...) renunciou ontem terça-feira ao cargo, por irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha, do qual é presidente da comissão executiva."

Num comunicado enviado à imprensa, Francisco Ramos afirma que depois de ter tomado conhecimento destas irregularidades, considerou que "não se reúnem as condições" para continuar no cargo.

O líder do PSD defendeu que a coordenação do plano de vacinação deve ser entregue às Forças Armadas. E quanto à demissão de Francisco Ramos, Rui Rio diz ter dúvidas quanto à justificação dada.