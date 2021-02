Vacinação a doentes de risco e maiores de 80 anos já arrancou. Processo abrange 900 mil pessoas

A vacina contra a covid-19 começou esta quarta-feira a ser administrada a idosos com mais de 80 anos, não residentes em lares, e a pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas.

A partir do momento em que as Unidades de Saúde têm a lista de quem pode levar a vacina nesta fase, os utentes vão sendo chamados de forma aleatória. Quem não está inscrito no serviço nacional de saúde também pode fazer parte deste grupo.

Com esta nova estapa o processo de vacinação passa a abranger 900 mil pessoas. Começou em Lisboa e na próxima semana arranca nas restantes administrações regionais de saúde do país.