Vacinação covid-19. “Militares são mais imunes a pressões políticas e a cunhas”

O Major General Raúl Cunha disse esta quarta-feira, em entrevista à SIC Notícias, que os militares dificilmente cedem a pressões políticas. Considera, por isso, que são a melhor opção para coordenar o plano de vacinação.

“Somos, por definição, apartidários e não nos deixamos influenciar pelas necessidades de satisfazer ambições políticas”, sublinhou.

Vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é o novo coordenador do plano de vacinação

O Vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é o novo coordenador da task force. O militar fazia parte da equipa de coordenação do plano de vacinação contra a covid-19, como representante do Ministério da Defesa Nacional.

É agora o substituto de Francisco Ramo que renunciou ao cargo.

Chefiou o Núcleo de Apoio à Decisão, uma equipa das Forças Armadas criada para apoiar os hospitais de Lisboa, no combate ao novo coronavírus.

No ano passado, Gouveia e Melo tomou posse como Adjunto do Planeamento e Coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Em 2017 foi nomeado Comandante Naval. Antes disso, exercia funções como Comandante da Esquadrilha de Submarinos.