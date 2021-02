Hoje é o segundo dia de vacinação contra a covid-19 no centro de saúde de Alvalade, em Lisboa, para pessoas com mais de 80 anos e pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas.

Apesar de alguns utentes não terem comparecido ontem para a vacinação, as doses foram utilizadas noutros doentes da lista de prioritários.

Até ao final da semana, mais de 460 utentes do centro de saúde de Alvalade deverão receber a vacina

A segunda toma está agendada a partir do dia 24 de fevereiro.