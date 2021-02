Costa diz que demissão de Francisco Ramos nada teve a ver com plano de vacinação

O primeiro-ministro diz que a demissão de Francisco Ramos nada teve a ver com o trabalho do próprio no plano de vacinação. António Costa lembra que foi por causa de irregularidades detetadas no Hospital da Cruz Vermelha.

Francisco Ramos demitiu-se depois de terem sido detetadas irregularidades na vacinação no hospital da cruz vermelha, onde é presidente da comissão executiva.

Segue-se o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que já faz parte da task force e tem a cargo toda a parte logística do plano de vacinação.