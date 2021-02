Covid-19. O perfil do novo coordenador da task force

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é o novo coordenador da task force para o plano de vacinação contra a covid-19, substituindo Francisco Ramos, que apresentou a sua demissão do cargo.

Chefiou o Núcleo de Apoio à Decisão, uma equipa das Forças Armadas criada para apoiar os hospitais de Lisboa, no combate ao novo coronavírus.

No ano passado, Gouveia e Melo tomou posse como Adjunto do Planeamento e Coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Em 2017 foi nomeado Comandante Naval. Antes disso, exercia funções como Comandante da Esquadrilha de Submarinos.