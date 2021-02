O diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar de Setúbal, José Poças, em entrevista à SIC Notícias, disse que foi enviada uma carta à ministra da Saúde a retratar a situação de pressão que se vive no hospital.

O hospital "já de si carenciado", que tem a taxa de ocupação no limite, está muito preocupado com os doentes não covid.