As diferenças na vacinação nos hospitais

Na vacinação nos hospitais há diferenças consideráveis. Há quem tenha conseguido vacinar todos os prioritários, deixando apenas de fora as áreas não clínicas. Mas por outro lado há quem não tenha recebido vacinas suficientes para todos os prioritários. E depois há ainda centros hospitalares com quase todo o pessoal vacinado.

O São João já vacinou com duas doses cerca de 4.100 profissionais, ou seja, cerca 66% do total. Só na terceira fase, quando a população em geral também for vacinada, serão incluídos os profissionais de áreas não clínicas e ainda os que já tiveram covid-19 e pretendam ser vacinados.

Já em Coimbra faltam vacinar 3.668 profissionais ou seja 45% do total. Na segunda-feira está prevista a chegada de mais doses que deverão garantir a vacinação a pelo menos mais 654 profissionais.

Em Viseu já foram vacinados 65% dos funcionários prioritários, faltam cerca de 1.000 funcionários que serão vacinados posteriormente.

No Centro Hospitalar do Médio Tejo, 90% dos funcionários tomaram a vacina. Já foram vacinados com duas doses 1.080 profissionais, 669 receberam uma dose e fica a faltar vacinar cerca de duzentos.