França vai acelerar a estratégia de imunização com a vacina da AstraZeneca, que começará a ser administrada aos profissionais de saúde a partir deste sábado.

O Governo tenta evitar um terceiro confinamento, que alguns especialistas consideram inevitável.

Até ao fim da próxima semana, o executivo francês conta ter todos os residentes nos lares vacinados com a primeira dose e até ao fim do mês com a segunda.