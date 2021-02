Covid-19. Bombeiros estão na linha da frente, mas não foram vacinados

Na próxima semana, começam a ser vacinados contra a covid-19 os bombeiros voluntários. No plano de vacinação, não foram colocados como prioritários o que gerou críticas, porque, sobretudo no interior do país, são eles que estão na linha frente.

Só no distrito de Viseu, de dezembro até agora, o 112 já ativou cerca de 10 mil vezes os bombeiros voluntários para emergência pré-hospitalares, seja para situações covid-19, não-covid-19 ou simplesmente suspeitas. Nenhum pedido de ajuda ficou sem resposta.

Viseu terá atingido o pico de casos em final de janeiro, chegando aos quatro mil casos em apenas uma semana. Sá os bombeiros de Tondela responderam a mais de 500 chamadas de doentes suspeitos ou confirmados com covid-19. E já há bombeiros que foram contagiados depois de um serviço,