O Hospital de São João, no Porto, deverá receber ainda hoje mais 10 doentes covid dos hospitais Fernando da Fonseca e Beatriz Ângelo, depois de ontem terem dado entrada cinco doente no Garcia de Orta.

Apesar da descida do número de internados nos últimos dias, a situação ainda é crítica em Lisboa e Vale do Tejo que continua a registar o maior número de novos casos de covid-19 no país.