Covid-19. Reino Unido vai vacinar imigrantes ilegais

Os imigrantes ilegais e indocumentados no Reino Unido terão o direito de ser vacinados gratuitamente contra a covid-19 sem necessidade de provarem o direito de residência, anunciou esta segunda-feira o Governo britânico.

"As vacinas contra o coronavírus serão oferecidas gratuitamente a todos os que vivem no Reino Unido, independentemente de seu estatuto de imigração. Os que estão registados com um médico de família serão contactados o mais rápido possível e estamos a trabalhar em estreita colaboração com parceiros e organizações externas para contactar aqueles que não estão registados e garantir que tenham acesso à vacina", disse um porta-voz.