Fauci garante que falha na vacinação nos EUA deve ser melhorada nas próximas semanas

Os Estados Unidos continuam a ser o país do mundo mais afetado pela pandemia, numa altura em que a procura de vacinas tem superado o abastecimento.

Anthony Fauci admite a discrepância, mas garante que a falha será superada nas próximas semanas. Em entrevista, o principal epidemiologista do Governo norte-americano falou ainda da importância de vacinar os professores e de investir nas escolas, para que possam reabrir em segurança.

Depois dos EUA, o Brasil é o país com o maior número de mortes no mundo. É também o terceiro com mais infeções: superou, nas últimas horas, a marca dos 9,5 milhões de casos confirmados da doença.