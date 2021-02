Mais de um milhão de alunos volta a ter aulas à distância. Há milhares ainda sem computadores

No dia em que mais de um milhão de alunos regressou às aulas, através do ensino à distância, há ainda milhares sem computadores ou acesso à internet.

As escolas ainda aguardam 350 mil computadores prometidos pelo Governo. O ministro da Educação prefere sublinhar os 100 mil que já foram entregues.

As escolas encerraram pela primeira vez por causa da pandemia há quase um ano.

O ministro da Educação diz que o grande objetivo é criar condições para reabrir as escolas o mais rapidamente possível.

Além do ensino à distância, os alunos do 1.º ao 9.º ano continuam a dispor do programa estudo em casa com aulas na RTP Memória. Para os alunos do secundário, o Governo anunciou este domingo, na véspera do regresso às aulas, que afinal também vão poder ter aulas através da televisão.