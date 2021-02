Covid-19. Felgueiras está a ajudar a fazer rastreios na região de Lisboa e Vale do Tejo

Algumas zonas mais afetadas pela pandemia estão a receber ajuda vinda de outros pontos do país. Desde a semana que técnicos da Câmara de Felgueiras, no norte do país, estão a fazer rastreios na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A iniciativa partiu da autarquia nortenha e tem como objetivo ajudar a fazer os rastreios à covid-19 na região mais afetada pela pandemia.

A equipa multidisciplinar de apoio ao utente com da Câmara de Felgueiras tem para já cinco técnicos e uma voluntária, mas ainda esta semana o grupo vai ser reforçado.