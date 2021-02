Detetadas duas novas variantes no Reino Unido. Uma é considerada preocupante

Há duas novas variantes do coronavirus em circulação no Reino Unido.

A mutação E484K, baseada na variante de Kent, foi identificada pela primeira vez em Bristol, no sul. Os especialistas em virologia classificam de preocupante esta evolução.

Uma outra mutação foi detetada em Liverpool, no norte de Inglaterra, e está sob investigação.

Contudo, a saúde pública britânica antecipa que as vacinas existentes terão eficácia sobre qualquer uma das variantes.

Especialistas alertam que há cada vez mais variantes e mutações em Portugal

Os peritos alertam que há cada vez mais variantes e mutações em Portugal. Reunidos esta terça-feira no Infarmed com responsaveis políticos, dizem que desde dezembro foram registados no país mais de 120 mil casos da variante britânica.

Admitem também que a pandemia em Portugal está em trajetória descendente. O pico da terceira vaga foi atingido a 29 de janeiro, com quase 1.700 novos casos por 100 mil habitantes. Quanto à mortalidade o valor máximo registado aconteceu uma semana mais tarde.

Segundo o último balanço das autoridades de saúde, as recuperações começam a ganhar aos novos casos em 24 horas, mas é ainda muito elevado o numero de pessoas neste momento com covid-19 em Portugal: 127.867.

Variantes do coronavírus preocupam autoridades de saúde por todo o mundo

Por todo o mundo surgem indícios de mutações do novo coronavírus, que podem explicar surtos em algumas regiões do mundo. Na Europa, a chegada dessas variantes continua a preocupar as autoridades.

A Noruega tinha-se mantido à margem de grandes surtos de covid-19, mas um aumento de casos nas últimas semanas fez soar o alarme. A razão para esta subida é a presença de diferentes variantes, quer a britânica, quer a sul-africana. As autoridades estão a apertar as medidas e quase meio milhão de noruegueses que vivem na região de Bergen, a segunda maior cidade do país, receberam ordem para ficar em casa.

Nos Países Baixos, debaixo do maior nevão dos últimos anos, os holandeses vão também prolongar o recolher obrigatório até pelo menos o início de março. É o primeiro confinamento a acontecer desde a II Guerra Mundial.

Na Alemanha, continua a apostar-se na vacinação e, em Colónia, é a habitante mais idosa da cidade quem recebe a primeira vacina. Também no Brasil o estádio do Pacaembu, em São Paulo, transformou-se num imenso drive in para vacinação.

Nos Estados Unidos, os investigadores julgam que o aumento de casos do final do ano, no sul da Califórnia, terá sido causada por uma variante local mais contagiosa. A equipa norte-americana considera que a mutação é normal e trata-se de uma estratégia de sobrevivência do vírus.

No México, o Presidente regressou, esta segunda-feira, às conferências de imprensa depois de ter estado duas semanas em isolamento. Apesar dos números da pandemia registados no país e das indicações dos especialistas, o Andrés Obrador continua a recusar-se a usar máscara.